Аэропорт Внуково предложил пассажирам забрать потерянный багаж

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Ранее более тысячи россиян остались без багажа
Ранее более тысячи россиян остались без багажа Фото:

Пассажиры Turkish Airlines, прибывшие во Внуково с 20 по 22 июля и не получившие багаж, могут самостоятельно забрать его в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Если вы прилетели рейсами авиакомпании Turkish Airlines, указанными в списке ниже, и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения», — заявили в пресс-службе Внуково. Сообщение опубликовано в telegram-канале аэропорта.

В администрации пояснили, что речь идет о пассажирах нескольких рейсов из Антальи, Даламана и Бодрума. В аэропорту также уточнили, что пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу проживания или досыл в другие аэропорты, получат свои вещи в ближайшее время.

Ранее в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других популярных турецких курортов прибыли сразу несколько рейсов авиакомпании Turkish Airlines без багажа пассажиров. В результате этого более тысячи граждан России остались без своих личных вещей. По словам пострадавших, представители Turkish Airlines в аэропортах не предоставили исчерпывающих разъяснений относительно сложившейся ситуации.

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Пассажиры Turkish Airlines, прибывшие во Внуково с 20 по 22 июля и не получившие багаж, могут самостоятельно забрать его в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Если вы прилетели рейсами авиакомпании Turkish Airlines, указанными в списке ниже, и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения», — заявили в пресс-службе Внуково. Сообщение опубликовано в telegram-канале аэропорта. В администрации пояснили, что речь идет о пассажирах нескольких рейсов из Антальи, Даламана и Бодрума. В аэропорту также уточнили, что пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу проживания или досыл в другие аэропорты, получат свои вещи в ближайшее время. Ранее в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других популярных турецких курортов прибыли сразу несколько рейсов авиакомпании Turkish Airlines без багажа пассажиров. В результате этого более тысячи граждан России остались без своих личных вещей. По словам пострадавших, представители Turkish Airlines в аэропортах не предоставили исчерпывающих разъяснений относительно сложившейся ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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