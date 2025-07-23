Аэропорт Внуково предложил пассажирам забрать потерянный багаж

Пассажиры Turkish Airlines, прибывшие во Внуково с 20 по 22 июля и не получившие багаж, могут самостоятельно забрать его в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Если вы прилетели рейсами авиакомпании Turkish Airlines, указанными в списке ниже, и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения», — заявили в пресс-службе Внуково. Сообщение опубликовано в telegram-канале аэропорта.
В администрации пояснили, что речь идет о пассажирах нескольких рейсов из Антальи, Даламана и Бодрума. В аэропорту также уточнили, что пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу проживания или досыл в другие аэропорты, получат свои вещи в ближайшее время.
Ранее в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других популярных турецких курортов прибыли сразу несколько рейсов авиакомпании Turkish Airlines без багажа пассажиров. В результате этого более тысячи граждан России остались без своих личных вещей. По словам пострадавших, представители Turkish Airlines в аэропортах не предоставили исчерпывающих разъяснений относительно сложившейся ситуации.
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