Starlink Маска обрушил все планы ВСУ на фронте

Reuters: сбой Starlink на 2,5 часа парализовал часть операций ВСУ
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ВСУ сильно зависят от работы Starlink
ВСУ сильно зависят от работы Starlink Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глобальный сбой в системе Starlink 24 июля на 2,5 часа парализовал часть операций ВСУ. Об этом пишет агентство Reuters.

«В период неполадок подразделения были вынуждены отложить проведение нескольких операций с использованием беспилотников», — говорится в материале агентства. Там добавили, что причиной стала внутренняя ошибка программного обеспечения, которую устранили в ту же ночь.

Эксперты отмечают, что подобные сбои показывают риски полной зависимости ВСУ от облачных сервисов связи. С начала СВО Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, и сеть играет ключевую роль в военной коммуникации. Ранее владелец сети Илон Маск уже ограничивал доступ к Starlink на фронте, что повлияло на ход боевых действий.

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Глобальный сбой в системе Starlink 24 июля на 2,5 часа парализовал часть операций ВСУ. Об этом пишет агентство Reuters. «В период неполадок подразделения были вынуждены отложить проведение нескольких операций с использованием беспилотников», — говорится в материале агентства. Там добавили, что причиной стала внутренняя ошибка программного обеспечения, которую устранили в ту же ночь. Эксперты отмечают, что подобные сбои показывают риски полной зависимости ВСУ от облачных сервисов связи. С начала СВО Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, и сеть играет ключевую роль в военной коммуникации. Ранее владелец сети Илон Маск уже ограничивал доступ к Starlink на фронте, что повлияло на ход боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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