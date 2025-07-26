Starlink Маска обрушил все планы ВСУ на фронте

Глобальный сбой в системе Starlink 24 июля на 2,5 часа парализовал часть операций ВСУ. Об этом пишет агентство Reuters.
«В период неполадок подразделения были вынуждены отложить проведение нескольких операций с использованием беспилотников», — говорится в материале агентства. Там добавили, что причиной стала внутренняя ошибка программного обеспечения, которую устранили в ту же ночь.
Эксперты отмечают, что подобные сбои показывают риски полной зависимости ВСУ от облачных сервисов связи. С начала СВО Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, и сеть играет ключевую роль в военной коммуникации. Ранее владелец сети Илон Маск уже ограничивал доступ к Starlink на фронте, что повлияло на ход боевых действий.
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