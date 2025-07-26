В Москве на одной из железнодорожных станций двое детей обстреляли из пневматического пистолета сотрудника транспортной безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"На станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги неизвестные обстреляли сотрудника транспортной безопасности из пневматического пистолета", — написала Волк в своем telegram-канале. Она отметила, что пострадавший был госпитализирован в больницу. Характер его травм не уточняется.
Подростков быстро обнаружили. Оказалось, что ребятам по 15 лет. Вместе с родителям их доставили в отдел полиции, где несовершеннолетним расскажут о возможных последствиях их правонарушения.
Это уже не первый случай, когда в Москве фиксируются инциденты с участием подростков. Ранее в столичной гостинице «Космос» произошла ссора между двумя юношами из Первоуральска, в ходе которой один из них ударил другого ножом. Пострадавший подросток отделался неглубокими порезами и был доставлен в больницу.
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