Подросток из Первоуральска пырнул своего друга в московской гостинице

В московской гостинице «Космос» произошел инцидент с участием двух подростков из Первоуральска (Свердловская область). По словам очевидцев, один из них ударил другого ножом после ссоры, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, оба юноши приехали в столицу на экскурсию в составе группы.
Конфликт возник вечером в номере гостиницы. По информации Mash, причиной ссоры стала попытка одного из подростков сфотографировать товарища в нелепой ситуации и отправить снимок знакомым девушкам. «Пострадавший подросток, к счастью, отделался неглубокими порезами и уже доставлен в больницу», — сообщает telegram-канал Mash. Нападавший пояснил полицейским, что брал его исключительно для бытовых нужд — чтобы нарезать колбасу во время поездки.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по городу Москва. Ответ ожидается.
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