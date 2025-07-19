19 июля 2025

Подросток из Первоуральска пырнул своего друга в московской гостинице

© Служба новостей «URA.RU»
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Нож юноша привез с собой из дома
Нож юноша привез с собой из дома Фото:

В московской гостинице «Космос» произошел инцидент с участием двух подростков из Первоуральска (Свердловская область). По словам очевидцев, один из них ударил другого ножом после ссоры, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, оба юноши приехали в столицу на экскурсию в составе группы.

Конфликт возник вечером в номере гостиницы. По информации Mash, причиной ссоры стала попытка одного из подростков сфотографировать товарища в нелепой ситуации и отправить снимок знакомым девушкам. «Пострадавший подросток, к счастью, отделался неглубокими порезами и уже доставлен в больницу», — сообщает telegram-канал Mash. Нападавший пояснил полицейским, что брал его исключительно для бытовых нужд — чтобы нарезать колбасу во время поездки.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по городу Москва. Ответ ожидается. 

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В московской гостинице «Космос» произошел инцидент с участием двух подростков из Первоуральска (Свердловская область). По словам очевидцев, один из них ударил другого ножом после ссоры, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, оба юноши приехали в столицу на экскурсию в составе группы. Конфликт возник вечером в номере гостиницы. По информации Mash, причиной ссоры стала попытка одного из подростков сфотографировать товарища в нелепой ситуации и отправить снимок знакомым девушкам. «Пострадавший подросток, к счастью, отделался неглубокими порезами и уже доставлен в больницу», — сообщает telegram-канал Mash. Нападавший пояснил полицейским, что брал его исключительно для бытовых нужд — чтобы нарезать колбасу во время поездки. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по городу Москва. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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