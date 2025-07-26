26 июля 2025

Российский боец Салихов нокаутировал бразильца Леала за 42 секунды в UFC

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Боец одержал победу с нокаутом
Боец одержал победу с нокаутом Фото:

Российский спортсмен Муслим Салихов одержал уверенную победу над представителем Бразилии Карлосом Леалом в рамках турнира UFC Fight Night, проходившего в Абу-Даби. Поединок завершился нокаутом уже на 42-й секунде первого раунда.

Для 41-летнего Салихова эта победа стала 22-й в его профессиональной карьере в смешанных единоборствах при пяти поражениях. В активе 31-летнего Леала теперь 22 победы и шесть поражений.

Позднее на том же турнире в столице ОАЭ бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян выйдет в октагон против американского бойца Маркуса Макги.

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Российский спортсмен Муслим Салихов одержал уверенную победу над представителем Бразилии Карлосом Леалом в рамках турнира UFC Fight Night, проходившего в Абу-Даби. Поединок завершился нокаутом уже на 42-й секунде первого раунда. Для 41-летнего Салихова эта победа стала 22-й в его профессиональной карьере в смешанных единоборствах при пяти поражениях. В активе 31-летнего Леала теперь 22 победы и шесть поражений. Позднее на том же турнире в столице ОАЭ бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян выйдет в октагон против американского бойца Маркуса Макги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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