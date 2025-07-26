Губернатор Бочаров: обломки БПЛА нарушили работу железной дороги под Волгоградом

В ночь на 26 июля подразделения ПВО отразили атаку украинских БПЛА на объекты в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в официальном telegram-канале администрации. В результате инцидента никто не пострадал, однако падение обломков дронов привело к нарушению электроснабжения контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.
«Подразделения ПВО министерства обороны России отрабатывают штатно. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе», — заявил Бочаров.
По данным региональных властей, на месте происшествия работают специалисты оперативных и ремонтных служб, а также сотрудники РЖД. Сейчас ведется уточнение характера повреждений и ликвидация последствий инцидента.
Кроме того, в международном аэропорту Волгограда из-за угрозы безопасности введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. О ситуации проинформировал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем еelegram-канале. Ранее похожие атаки фиксировались и в других российских регионах, граничащих с зоной СВО, однако, по словам официальных лиц, системы противовоздушной обороны продолжают успешно отражать угрозы. Власти Волгоградской области призывают жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб при возникновении внештатных ситуаций.
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