Путин сформулировал ключевую задачу «Июльского шторма»

Ключевая задача участников учений Военно-морского флота «Июльский шторм» состоит в гарантированной защите безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Ключевая задача — гарантировано обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы Родины. Огромная роль в этом отводится Военно-морскому флоту», — заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам учений. Трансляция его выступления ведется на официальном сайте Кремля.
День ВМФ отмечается 27 июля. «Июльский шторм» проходит с 23 по 27 июля, в маневрах задействованы Северная, Тихоокеанская, Балтийская и Каспийская флотилии.
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