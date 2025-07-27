Путин сформулировал ключевую задачу «Июльского шторма»

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Путин обратился к участникам учений ВМФ
Путин обратился к участникам учений ВМФ Фото:
новость из сюжета
День ВМФ-2025

Ключевая задача участников учений Военно-морского флота «Июльский шторм» состоит в гарантированной защите безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ключевая задача — гарантировано обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы Родины. Огромная роль в этом отводится Военно-морскому флоту», — заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам учений. Трансляция его выступления ведется на официальном сайте Кремля.

День ВМФ отмечается 27 июля. «Июльский шторм» проходит с 23 по 27 июля, в маневрах задействованы Северная, Тихоокеанская, Балтийская и Каспийская флотилии.

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Ключевая задача участников учений Военно-морского флота «Июльский шторм» состоит в гарантированной защите безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Ключевая задача — гарантировано обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы Родины. Огромная роль в этом отводится Военно-морскому флоту», — заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам учений. Трансляция его выступления ведется на официальном сайте Кремля. День ВМФ отмечается 27 июля. «Июльский шторм» проходит с 23 по 27 июля, в маневрах задействованы Северная, Тихоокеанская, Балтийская и Каспийская флотилии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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