В Москве прошел международный турнир по легкой атлетике. В забеге на одну милю спортсменка из Нижневартовска (ХМАО) Лилия Мендаева установила новый рекорд России, преодолев дистанцию за 4 минуты и 32,30 секунды. С успехом ее поздравил глава города Дмитрий Кощенко.
«Очередная спортивная победа у вартовчанки! В Москве завершился чемпионат России на 1 милю по легкой атлетике. Нижневартовская спортсменка Лилия Мендаева установила новый рекорд России 4:32.30», — поделился успехом землячки Кощенко в своем telegram-канале.
Югорская спортсменка по итогу забега заняла четвертое место и стала лучшей среди россиянок. Соревнования проходили в формате уличного забега. Спортсмены преодолели две дистанции: забег на одну милю и спортивная ходьба на 10 километров. Боролись за победу и участники из Эфиопии, Кении, Туниса, Румынии, Испании, Уганды, Марокко, Узбекистана и Казахстана.
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