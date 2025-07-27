27 июля 2025
26 июля 2025

Спортсменка из ХМАО установила рекорд России в легкой атлетике. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования проходили в формате уличного забега
Соревнования проходили в формате уличного забега Фото:

В Москве прошел международный турнир по легкой атлетике. В забеге на одну милю спортсменка из Нижневартовска (ХМАО) Лилия Мендаева установила новый рекорд России, преодолев дистанцию за 4 минуты и 32,30 секунды. С успехом ее поздравил глава города Дмитрий Кощенко.

Лилия Мендаева стала лучшей среди российских спортсменок
Лилия Мендаева стала лучшей среди российских спортсменок
Фото:

«Очередная спортивная победа у вартовчанки! В Москве завершился чемпионат России на 1 милю по легкой атлетике. Нижневартовская спортсменка Лилия Мендаева установила новый рекорд России 4:32.30», — поделился успехом землячки Кощенко в своем telegram-канале.

Югорская спортсменка по итогу забега заняла четвертое место и стала лучшей среди россиянок. Соревнования проходили в формате уличного забега. Спортсмены преодолели две дистанции: забег на одну милю и спортивная ходьба на 10 километров. Боролись за победу и участники из Эфиопии, Кении, Туниса, Румынии, Испании, Уганды, Марокко, Узбекистана и Казахстана.

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В Москве прошел международный турнир по легкой атлетике. В забеге на одну милю спортсменка из Нижневартовска (ХМАО) Лилия Мендаева установила новый рекорд России, преодолев дистанцию за 4 минуты и 32,30 секунды. С успехом ее поздравил глава города Дмитрий Кощенко. «Очередная спортивная победа у вартовчанки! В Москве завершился чемпионат России на 1 милю по легкой атлетике. Нижневартовская спортсменка Лилия Мендаева установила новый рекорд России 4:32.30», — поделился успехом землячки Кощенко в своем telegram-канале. Югорская спортсменка по итогу забега заняла четвертое место и стала лучшей среди россиянок. Соревнования проходили в формате уличного забега. Спортсмены преодолели две дистанции: забег на одну милю и спортивная ходьба на 10 километров. Боролись за победу и участники из Эфиопии, Кении, Туниса, Румынии, Испании, Уганды, Марокко, Узбекистана и Казахстана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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