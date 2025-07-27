27 июля 2025
26 июля 2025

Компании ХМАО вошли в список лучших экспортеров Урала

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские компании заняли лидерские позиции по экспорту
Югорские компании заняли лидерские позиции по экспорту Фото:

Компании из Югры стали лауреатами престижной премии «Экспортер года» в УрФО. Сразу несколько предприятий, которые продают за границу не просто сырье, а реальную продукцию, заняли лидерские позиции, рассказали URA.RU в окружном Центре поддержки экспорта.

«За последние пять лет количество компаний-экспортеров из числа МСП в Югре удвоилось — если в 2020 году их было 78, то в 2024 уже 150. Объем экспортных продаж малого и среднего бизнеса также вырос в два раза — с 19 до 38 миллионов долларов. Особенно важно, что доля МСП в несырьевом экспорте региона увеличилась с 17% до 49%, что показывает рост перерабатывающих и высокотехнологичных производств», — сообщили представители центра.

Вторые места заняли Югорский лесопромышленный холдинг и компания «Сфагнум», которая занимается эко-продукцией. На третьей позиции оказались Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», а также предприятие «Сургутмебель».

«География экспорта постоянно расширяется — в прошлом году югорские компании поставляли продукцию в 40 стран мира. При этом если раньше основным экспортным товаром были пиломатериалы, то сейчас регион продаёт за рубеж высокотехнологичную продукцию», — уточнили агентству.

В Югре компаниям-экспортерам помогают комплексно. Например, для них организовывают бизнес-миссии и содействуют участию в международных выставках. Кроме того предприятия могут рассчитывать на экспортный кэшбэк до одного миллиона рублей.

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Компании из Югры стали лауреатами престижной премии «Экспортер года» в УрФО. Сразу несколько предприятий, которые продают за границу не просто сырье, а реальную продукцию, заняли лидерские позиции, рассказали URA.RU в окружном Центре поддержки экспорта. «За последние пять лет количество компаний-экспортеров из числа МСП в Югре удвоилось — если в 2020 году их было 78, то в 2024 уже 150. Объем экспортных продаж малого и среднего бизнеса также вырос в два раза — с 19 до 38 миллионов долларов. Особенно важно, что доля МСП в несырьевом экспорте региона увеличилась с 17% до 49%, что показывает рост перерабатывающих и высокотехнологичных производств», — сообщили представители центра. Вторые места заняли Югорский лесопромышленный холдинг и компания «Сфагнум», которая занимается эко-продукцией. На третьей позиции оказались Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», а также предприятие «Сургутмебель». «География экспорта постоянно расширяется — в прошлом году югорские компании поставляли продукцию в 40 стран мира. При этом если раньше основным экспортным товаром были пиломатериалы, то сейчас регион продаёт за рубеж высокотехнологичную продукцию», — уточнили агентству. В Югре компаниям-экспортерам помогают комплексно. Например, для них организовывают бизнес-миссии и содействуют участию в международных выставках. Кроме того предприятия могут рассчитывать на экспортный кэшбэк до одного миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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