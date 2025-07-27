27 июля 2025
26 июля 2025

У крупного провайдера в Нижневартовске обвалился интернет

Жители Нижневартовска массово жалуются на проблемы с интернетом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи провайдера «Данцер» пожаловались на проблемы с интернетом, компания уже работает над восстановлением связи
Пользователи провайдера «Данцер» пожаловались на проблемы с интернетом, компания уже работает над восстановлением связи Фото:

Пользователи одного из топовых провайдеров Нижневартовска (ХМАО) «Данцер» лишились интернета. На проблемы со связью они пожаловались на портале детектора сбоев «Downdetector».

«Данцер, Нижневартовск, сбой 23 июля. […] Отключение интернета. Не работает интернет в ХМАО», — пишут югорчане на сайте.

У пользователей перестали работать интернет и телевидение. Компания просит клиентов проявить терпение и уверяют, что в ближайшее время восстановят связь.

«Возникла аварийная ситуация на сети компании „Данцер“. Наши специалисты уже ведут восстановительные работы», — сообщает компания в своем telegram-канале.

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Пользователи одного из топовых провайдеров Нижневартовска (ХМАО) «Данцер» лишились интернета. На проблемы со связью они пожаловались на портале детектора сбоев «Downdetector». «Данцер, Нижневартовск, сбой 23 июля. […] Отключение интернета. Не работает интернет в ХМАО», — пишут югорчане на сайте. У пользователей перестали работать интернет и телевидение. Компания просит клиентов проявить терпение и уверяют, что в ближайшее время восстановят связь. «Возникла аварийная ситуация на сети компании „Данцер“. Наши специалисты уже ведут восстановительные работы», — сообщает компания в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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