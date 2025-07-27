У крупного провайдера в Нижневартовске обвалился интернет

Пользователи одного из топовых провайдеров Нижневартовска (ХМАО) «Данцер» лишились интернета. На проблемы со связью они пожаловались на портале детектора сбоев «Downdetector».
«Данцер, Нижневартовск, сбой 23 июля. […] Отключение интернета. Не работает интернет в ХМАО», — пишут югорчане на сайте.
У пользователей перестали работать интернет и телевидение. Компания просит клиентов проявить терпение и уверяют, что в ближайшее время восстановят связь.
«Возникла аварийная ситуация на сети компании „Данцер“. Наши специалисты уже ведут восстановительные работы», — сообщает компания в своем telegram-канале.
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