Сибирские Мальдивы: самые популярные пляжи в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе насчитывается около 300 тысяч водоемов — многие остаются безлюдными, но некоторые приобрели статус местных курортов. URA.RU составил рейтинг пляжей, которые жители Югры считают лучшими — за чистую воду, белый песок и живописные виды.
Официально и безопасно
Этим летом в ХМАО оборудовано свыше шестидесяти мест отдыха у воды, но купание разрешено лишь на девяти. Здесь дежурят спасатели, выставлены буйки, установлены предупреждающие таблички. Больше всего таких локаций — в Нижневартовске и его пригороде (пять). Остальные — около Салыма, в Лангепасе, Советском и Белоярском.
Но жители Югры не ограничиваются официальным списком. У каждого города есть свои пляжи — не всегда известные, не всегда безопасные, но любимые.
Вода как слеза
В Ханты-Мансийске нет ни одного официального пляжа. Купание в черте города под запретом, но альтернатива нашлась — база отдыха «Серебряное озеро».
«Единственное достойное место отдыха на природе в Ханты-Мансийске. Очень красивая природа, прекрасно оборудовано место для купания», — говорится в одном из отзывов.
Пользователи хвалят чистую воду, понтон, ухоженную территорию. Администратор сообщил URA.RU, что вход стоит 300 рублей, мангальные зоны доступны бесплатно, аренда большого стола — 1000 рублей в день.
Озеро «Озеро»
Пляж с простым названием стал любимым местом жителей Сургутского района. «Самое красивое озеро района, наше любимое место. Вода чистейшая, пейзажи невероятные», — пишут в отзывах. «Я в восторге! Водичка прозрачная, песочек светлый, чисто вокруг». «Бирюзовая вода, песок, сосны» — таких отзывов десятки.
Озеро расположено недалеко от трассы Сургут — Лянтор. Местные говорят, что за Лянтором много таких мест — чистых и почти диких.
Кымыльские пляжи
Так нижневартовцы называют озеро рядом с городом. Здесь несколько импровизированных пляжей. Водоем разделен дорогами, по которым нефтяники добираются до Самотлора.
Озеро мелкое — чтобы зайти по пояс, нужно пройти десятки метров. Зато вода прогревается быстро, дно песчаное. Место популярно у любителей активного отдыха: здесь катаются на скутерах и «ватрушках».
Минус — мусор. Несмотря на чистые участки с мелким песком, после выходных здесь часто остаются горы отходов.
На свой страх и риск
Все эти пляжи не являются официальными. URA.RU не рекомендует купание в таких местах — там нет ни спасателей, ни гарантии, что вода безопасна.
По данным Роспотребнадзора на 21 июля, санитарные заключения в ХМАО получили только три зоны отдыха, где можно купаться: озеро Окунево (Советский район), озеро Нершинелор (Белоярский) и озеро Сырковый Сор (Салым).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!