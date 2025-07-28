В Станционно-Полевском селе Свердловской области 28 июля состоялось массовое крещение в реке Чусовой, приуроченное к 1037-летию Крещения Руси. Участие приняли около 50 человек, которые окунулись в воду у храма во имя святого равноапостольного князя Владимира, рассказали представители местной епархии.
«Это маленькое село стало настоящим центром православной жизни. Нигде в мире в день празднования Крещения Руси не собираются столько людей, чтобы вместе принять христианскую веру. Мы бы хотели, чтобы другие регионы брали пример, чтобы праздник стал более масштабным, объединял жителей нашей страны», — сказал общественник Сергей Писарев.
Массовые крещения на реке Чусовой начали проводить в 2001 году по инициативе владыки Викентия и Сергея Писарева. В первый год праздник собрал около 1500 человек, из которых 300 прошли через таинство крещения. За 24 года проведения мероприятия христианскую веру в селе приняли почти 5000 человек, в том числе приезжие из других государств.
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