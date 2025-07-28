В Свердловской области устроили массовое крещение. Фото

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Около полусотни человек окунулись в реку Чусовую
Около полусотни человек окунулись в реку Чусовую Фото:

В Станционно-Полевском селе Свердловской области 28 июля состоялось массовое крещение в реке Чусовой, приуроченное к 1037-летию Крещения Руси. Участие приняли около 50 человек, которые окунулись в воду у храма во имя святого равноапостольного князя Владимира, рассказали представители местной епархии.

«Это маленькое село стало настоящим центром православной жизни. Нигде в мире в день празднования Крещения Руси не собираются столько людей, чтобы вместе принять христианскую веру. Мы бы хотели, чтобы другие регионы брали пример, чтобы праздник стал более масштабным, объединял жителей нашей страны», — сказал общественник Сергей Писарев.

Массовые крещения на реке Чусовой начали проводить в 2001 году по инициативе владыки Викентия и Сергея Писарева. В первый год праздник собрал около 1500 человек, из которых 300 прошли через таинство крещения. За 24 года проведения мероприятия христианскую веру в селе приняли почти 5000 человек, в том числе приезжие из других государств.

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В Станционно-Полевском селе Свердловской области 28 июля состоялось массовое крещение в реке Чусовой, приуроченное к 1037-летию Крещения Руси. Участие приняли около 50 человек, которые окунулись в воду у храма во имя святого равноапостольного князя Владимира, рассказали представители местной епархии. «Это маленькое село стало настоящим центром православной жизни. Нигде в мире в день празднования Крещения Руси не собираются столько людей, чтобы вместе принять христианскую веру. Мы бы хотели, чтобы другие регионы брали пример, чтобы праздник стал более масштабным, объединял жителей нашей страны», — сказал общественник Сергей Писарев. Массовые крещения на реке Чусовой начали проводить в 2001 году по инициативе владыки Викентия и Сергея Писарева. В первый год праздник собрал около 1500 человек, из которых 300 прошли через таинство крещения. За 24 года проведения мероприятия христианскую веру в селе приняли почти 5000 человек, в том числе приезжие из других государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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