28 июля 2025

В Перми стали быстрее продаваться квартиры на вторичном рынке

Срок показа объявлений о продаже квартир в Перми составил 75 дней
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление о продаже квартиры в Перми, в среднем, активно 75 дней
Объявление о продаже квартиры в Перми, в среднем, активно 75 дней Фото:

В Перми во втором квартале 2025 года срок активности объявления о продаже вторичного жилья снизился на 28%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

«В Перми во втором квартале 2025 года срок экспозиции готовой квартиры сократился на 28% — до 75 дней. Это самое значительное снижение срока активности объявлений среди всех миллионников. При этом собственников, готовых к скидкам, стало больше», — сообщили аналитики.

Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Перми во втором квартале 2025 года составил 4,7%. В первом квартале средний уровень дисконтов достигал 4,8%. Это говорит о сохранении размера скидок на готовые квартиры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с июня 2024 года по июнь 2025 года стало больше квартир в новостройках, выставленных на продажу. Их число выросло на 22%. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке Перми достигла 7,9 млн рублей, а квадратного метра — 159 тысяч рублей.

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В Перми во втором квартале 2025 года срок активности объявления о продаже вторичного жилья снизился на 28%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». «В Перми во втором квартале 2025 года срок экспозиции готовой квартиры сократился на 28% — до 75 дней. Это самое значительное снижение срока активности объявлений среди всех миллионников. При этом собственников, готовых к скидкам, стало больше», — сообщили аналитики. Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Перми во втором квартале 2025 года составил 4,7%. В первом квартале средний уровень дисконтов достигал 4,8%. Это говорит о сохранении размера скидок на готовые квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с июня 2024 года по июнь 2025 года стало больше квартир в новостройках, выставленных на продажу. Их число выросло на 22%. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке Перми достигла 7,9 млн рублей, а квадратного метра — 159 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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