В Перми стали быстрее продаваться квартиры на вторичном рынке

В Перми во втором квартале 2025 года срок активности объявления о продаже вторичного жилья снизился на 28%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
«В Перми во втором квартале 2025 года срок экспозиции готовой квартиры сократился на 28% — до 75 дней. Это самое значительное снижение срока активности объявлений среди всех миллионников. При этом собственников, готовых к скидкам, стало больше», — сообщили аналитики.
Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Перми во втором квартале 2025 года составил 4,7%. В первом квартале средний уровень дисконтов достигал 4,8%. Это говорит о сохранении размера скидок на готовые квартиры.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с июня 2024 года по июнь 2025 года стало больше квартир в новостройках, выставленных на продажу. Их число выросло на 22%. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке Перми достигла 7,9 млн рублей, а квадратного метра — 159 тысяч рублей.
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