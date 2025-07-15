15 июля 2025

В Перми резко выросло количество продающихся квартир в новостройках

В пермских новостройках выбор квартир увеличился на 22%
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению аналитиков, рост предложения связан с падением спроса
По мнению аналитиков, рост предложения связан с падением спроса Фото:

В Перми с июня 2024 года по июнь 2025 года стало больше квартир в новостройках, выставленных на продажу. Их число выросло на 22%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».

«В Перми предложение квартир в новостройках выросло на 22% за год. За тот же период в городе увеличился выбор однокомнатных (+16%), двухкомнатных (+22%), трехкомнатных квартир (+29%) и студий (+21%)», — сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что средняя стоимость квартиры на первичном рынке Перми достигла 7,9 млн рублей, а квадратного метра — 159 тысяч рублей. По словам управляющего директора направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, причина роста предложения связана с уменьшением спроса. Потенциальные покупатели стали рассматривать меньше вариантов. Обычно спрос стимулирует льготная ипотека, а при ее отсутствии покупатель сужает выбор до вариантов, которые можно купить с комфортным ежемесячным платежом, отметил Дмитрий Алексеев.

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В Перми с июня 2024 года по июнь 2025 года стало больше квартир в новостройках, выставленных на продажу. Их число выросло на 22%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «В Перми предложение квартир в новостройках выросло на 22% за год. За тот же период в городе увеличился выбор однокомнатных (+16%), двухкомнатных (+22%), трехкомнатных квартир (+29%) и студий (+21%)», — сказано в сообщении. Аналитики отметили, что средняя стоимость квартиры на первичном рынке Перми достигла 7,9 млн рублей, а квадратного метра — 159 тысяч рублей. По словам управляющего директора направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, причина роста предложения связана с уменьшением спроса. Потенциальные покупатели стали рассматривать меньше вариантов. Обычно спрос стимулирует льготная ипотека, а при ее отсутствии покупатель сужает выбор до вариантов, которые можно купить с комфортным ежемесячным платежом, отметил Дмитрий Алексеев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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