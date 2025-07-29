Генпрокуратура зарегистрировалась в отечественном мессенджере MAX

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Генпрокуратура пригласила пользователей подписаться
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Генпрокуратура РФ открыла официальный канал в отечественном мессенджере Max. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«Канал Генпрокуратуры России теперь доступен в национальном мессенджере», — говорится в сообщении ведомства. Генпрокуратура пригласила пользователей подписаться и включить уведомления о новых публикациях.

Мессенджер Max — это российская цифровая платформа, предоставляющая пользователям широкий спектр сервисов. Помимо стандартных функций обмена сообщениями, аудио- и видеозвонков, Max поддерживает отправку больших файлов, голосовые сообщения и денежные переводы. Одной из особенностей Max является наличие мини-приложений и чат-ботов, которые позволяют решать повседневные задачи прямо внутри мессенджера.

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Генпрокуратура РФ открыла официальный канал в отечественном мессенджере Max. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Канал Генпрокуратуры России теперь доступен в национальном мессенджере», — говорится в сообщении ведомства. Генпрокуратура пригласила пользователей подписаться и включить уведомления о новых публикациях. Мессенджер Max — это российская цифровая платформа, предоставляющая пользователям широкий спектр сервисов. Помимо стандартных функций обмена сообщениями, аудио- и видеозвонков, Max поддерживает отправку больших файлов, голосовые сообщения и денежные переводы. Одной из особенностей Max является наличие мини-приложений и чат-ботов, которые позволяют решать повседневные задачи прямо внутри мессенджера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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