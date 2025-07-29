CNN: США израсходовали около четверти ракет в войне Израиля и Ирана

США израсходовали четверть запасов противоракетных комплексов THAAD в ходе конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Во время 12-дневной войны Израиля с Ираном в июне США израсходовали около четверти своих высокоточных ракет-перехватчиков THAAD, предотвращая атаки с такой скоростью, которая значительно превышает темпы производства», — пишет CNN. Американские военные выпустили более 100, а возможно, до 150 ракет-перехватчиков THAAD для отражения массированного ракетного удара со стороны Ирана. Это составляет примерно 25% от общего арсенала данных систем в распоряжении США.
В материале CNN отмечается, что всего у Соединенных Штатов имеется семь комплексов THAAD, из которых два были задействованы для защиты Израиля. Эксперты и бывшие сотрудники Пентагона выразили обеспокоенность тем, что столь быстрое расходование запасов может создать уязвимость в системе ПРО США.
Ситуация усугубляется на фоне продолжающегося напряжения между Вашингтоном и Тегераном. 24 июля иранский замминистра иностранных дел Казем Гарибабади заявил о готовности возобновить ядерные переговоры с США при условии соблюдения прав Ирана по Договору о нераспространении ядерного оружия. Иран выразил готовность к диалогу, если Вашингтон сможет гарантировать отсутствие угрозы военных действий.
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