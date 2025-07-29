Наблюдаются сбои в работе «Почты России». Скрин

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Сайт «Почты России» не работает у россиян в некоторых регионах
Сайт «Почты России» не работает у россиян в некоторых регионах Фото:

Сайт «Почты России» перестал работать у многих пользователей. О сбоях информирует мониторинговый сервис Downdetector. 

Согласно данным сервиса, свыше сотни человек начали потесать о сбоях в работе «Почты России». О неполадках стали сообщать ближе к 18:00 (по мск). Больше всего сообщений с жалобами поступало из Московской, Тверской и Самарской областей. Пока представители «Почты России» официально не прокомментировали ситуацию и не сообщили о причинах сбоя.

В этот же день также сообщалось о сбоях в работе нескольких аптечных сетей. Сообщалось о сбоях в работе клиник «Столичка» и «Неофарм», а также «Семейный доктор».

Пользователи сообщают о сбоях в работе «Почты России»
Пользователи сообщают о сбоях в работе «Почты России»
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Сайт «Почты России» перестал работать у многих пользователей. О сбоях информирует мониторинговый сервис Downdetector.  Согласно данным сервиса, свыше сотни человек начали потесать о сбоях в работе «Почты России». О неполадках стали сообщать ближе к 18:00 (по мск). Больше всего сообщений с жалобами поступало из Московской, Тверской и Самарской областей. Пока представители «Почты России» официально не прокомментировали ситуацию и не сообщили о причинах сбоя. В этот же день также сообщалось о сбоях в работе нескольких аптечных сетей. Сообщалось о сбоях в работе клиник «Столичка» и «Неофарм», а также «Семейный доктор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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