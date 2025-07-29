Сайт «Почты России» перестал работать у многих пользователей. О сбоях информирует мониторинговый сервис Downdetector.
Согласно данным сервиса, свыше сотни человек начали потесать о сбоях в работе «Почты России». О неполадках стали сообщать ближе к 18:00 (по мск). Больше всего сообщений с жалобами поступало из Московской, Тверской и Самарской областей. Пока представители «Почты России» официально не прокомментировали ситуацию и не сообщили о причинах сбоя.
В этот же день также сообщалось о сбоях в работе нескольких аптечных сетей. Сообщалось о сбоях в работе клиник «Столичка» и «Неофарм», а также «Семейный доктор».
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