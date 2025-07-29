Бывший советник экс-президента США Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм объяснил, почему Россия должна объявить о победе над Украиной. Об этом он рассказал в авторской колонке издания The National Interest.
«Почему Россия должна объявить о победе над Украиной? Ирония судьбы заключается в том, что с практической точки зрения Россия уже в значительной степени достигла своих целей... „- пишет Грэм в The National Interest.
Также автор колонки считает, что сейчас Украина вряд-ли вступит в НАТО. США и их европейские партнеры не планируют предоставлять Украине гарантии безопасности путем ускоренного вступления в альянс. «После аннексии Крыма Россией в 2014 году США и их европейские союзники решительно продемонстрировали, что они не собираются рисковать войной с Россией ради защиты Украины. Сейчас они не собираются брать на себя обязательства по защите Украины, принимая её в альянс», — следует из публикации.
Томас Грэм констатирует, что Россия в настоящее время оккупирует примерно 85% территории Украины, а сухопутный коридор вдоль Азовского моря, ведущий в Крым, практически неприступен. Хотя Киев отказывается признавать де-юре контроль России над этой территорией, он признал, что не может вернуть ее силой.
Ранее URA.RU объяснило, почему президент США Дональд Трамп был вынужден сократить срок по урегулированию СВО. Собеседник агентства — доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш, считает, что произошло это из-за давления со стороны демократов и республиканцев, а также из-за экономических рисков, связанных с высокими пошлинами на российскую нефть.
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