Mash: хакеры атаковали сеть «Доброцен»

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Хакеры положили сеть «Доброцена», сообщили в telegram-каналах
Хакеры положили сеть «Доброцена», сообщили в telegram-каналах Фото:

Сеть дискаунтеров «Доброцен» приостановила работу всех пяти своих офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре из-за масштабной хакерской атаки. Об этом сообщили в telegram-каналах.

Сервер компании и официальный сайт перестали работать, распределительные центры перестали работать со вчерашнего дня — компьютеры не включаются или зависают в вечном обновлении. Об этом сообщает telegram-канал Mash. На складах невозможно разгрузить товары по магазинам, однако кассы работают. Сотрудникам рекомендовано отключить сеансы на чужих устройствах в своих telegram-аккаунтах для повышения безопасности.

По данным компании, которые передали в канале, восстановление IT-инфраструктуры может занять до недели. В руководстве связывают атаку с наличием магазинов сети на территориях ДНР, ЛНР и Крыма, что потенциально могло привлечь внимание злоумышленников. В настоящее время сбои зафиксированы только на территории России. Магазины «Доброцен» в Армении, Казахстане и Белоруссии продолжают работать в штатном режиме. На начало 2024 года сеть объединила около 900 торговых точек в России и странах СНГ.

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Сеть дискаунтеров «Доброцен» приостановила работу всех пяти своих офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре из-за масштабной хакерской атаки. Об этом сообщили в telegram-каналах. Сервер компании и официальный сайт перестали работать, распределительные центры перестали работать со вчерашнего дня — компьютеры не включаются или зависают в вечном обновлении. Об этом сообщает telegram-канал Mash. На складах невозможно разгрузить товары по магазинам, однако кассы работают. Сотрудникам рекомендовано отключить сеансы на чужих устройствах в своих telegram-аккаунтах для повышения безопасности. По данным компании, которые передали в канале, восстановление IT-инфраструктуры может занять до недели. В руководстве связывают атаку с наличием магазинов сети на территориях ДНР, ЛНР и Крыма, что потенциально могло привлечь внимание злоумышленников. В настоящее время сбои зафиксированы только на территории России. Магазины «Доброцен» в Армении, Казахстане и Белоруссии продолжают работать в штатном режиме. На начало 2024 года сеть объединила около 900 торговых точек в России и странах СНГ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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