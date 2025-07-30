Mash: хакеры атаковали сеть «Доброцен»

Сеть дискаунтеров «Доброцен» приостановила работу всех пяти своих офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре из-за масштабной хакерской атаки. Об этом сообщили в telegram-каналах.
Сервер компании и официальный сайт перестали работать, распределительные центры перестали работать со вчерашнего дня — компьютеры не включаются или зависают в вечном обновлении. Об этом сообщает telegram-канал Mash. На складах невозможно разгрузить товары по магазинам, однако кассы работают. Сотрудникам рекомендовано отключить сеансы на чужих устройствах в своих telegram-аккаунтах для повышения безопасности.
По данным компании, которые передали в канале, восстановление IT-инфраструктуры может занять до недели. В руководстве связывают атаку с наличием магазинов сети на территориях ДНР, ЛНР и Крыма, что потенциально могло привлечь внимание злоумышленников. В настоящее время сбои зафиксированы только на территории России. Магазины «Доброцен» в Армении, Казахстане и Белоруссии продолжают работать в штатном режиме. На начало 2024 года сеть объединила около 900 торговых точек в России и странах СНГ.
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