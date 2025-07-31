31 июля 2025

Белоусов обратился к российским военным по поводу СВО

Глава Минобороны поздравил подразделения МТО с праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр обороны поздравил военнослужащих с Днем Тыла Вооруженных Сил РФ
Министр обороны поздравил военнослужащих с Днем Тыла Вооруженных Сил РФ Фото:

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с Днем Тыла Вооруженных Сил. Глава военного ведомства заявил, что в ходе специальной военной операции (СВО) военнослужащие материально-технического обеспечения (МТО) демонстрируют профессионализм и достойно решают вопросы снабжения российских войск. 

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Примите искренние поздравления с Днем Тыла Вооруженных Сил РФ! В ходе специальной военной операции военнослужащие МТО достойно решают важнейшие вопросы снабжения войск», — говорится в поздравлении Белоусова, текст которого опубликовал telegram-канал ведомства.

Министр обороны высказал уверенность, что личный состав подразделений материально-технического обеспечения и впредь будет совершенствовать свое мастерство, оставаться надежной опорой в защите национальных интересов России. Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам МТО.

Ранее Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников судостроительной отрасли с Днем Военно-Морского Флота, который отмечается 27 июля. В своем поздравлении министр подчеркнул, что личный состав ВМФ России продолжает демонстрировать верность воинскому долгу при выполнении задач СВО. 

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с Днем Тыла Вооруженных Сил. Глава военного ведомства заявил, что в ходе специальной военной операции (СВО) военнослужащие материально-технического обеспечения (МТО) демонстрируют профессионализм и достойно решают вопросы снабжения российских войск.  «Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Примите искренние поздравления с Днем Тыла Вооруженных Сил РФ! В ходе специальной военной операции военнослужащие МТО достойно решают важнейшие вопросы снабжения войск», — говорится в поздравлении Белоусова, текст которого опубликовал telegram-канал ведомства. Министр обороны высказал уверенность, что личный состав подразделений материально-технического обеспечения и впредь будет совершенствовать свое мастерство, оставаться надежной опорой в защите национальных интересов России. Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам МТО. Ранее Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников судостроительной отрасли с Днем Военно-Морского Флота, который отмечается 27 июля. В своем поздравлении министр подчеркнул, что личный состав ВМФ России продолжает демонстрировать верность воинскому долгу при выполнении задач СВО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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