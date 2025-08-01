Следствие раскрыло, почему боевики ушли из «Крокуса» перед поджогом

Исполнители теракта в «Крокус сити холл» покинули его из-за заклинившего оружия
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Стало известно, почему исполнители теракта в «Крокусе» покинули здание
Стало известно, почему исполнители теракта в «Крокусе» покинули здание Фото:

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» покинули место преступления из-за того, что у них заклинило оружие и закончились боеприпасы. Об этом говорится в материалах уголовного дела.

«Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов», — отмечается в документах дела. С ним ознакомилось агентство ТАСС.

Согласно материалам, тремя автоматами Калашникова были вооружены трое нападавших, четвертый участник нес рюкзак с дополнительными патронами. Во время нападения два автомата вышли из строя — их вместе с рюкзаком террористы оставили в холле здания при попытке бегства. Третий автомат был выброшен по пути через Брянскую область, когда подозреваемые двигались в сторону украинской границы.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года — тогда, по данным следствия, исполнители были вооружены тремя автоматами Калашникова, пистолетом Макарова, четырьмя ножами и имели при себе не менее 1 381 патрона и средства для поджога. Организация теракта, по версии следствия, велась при поддержке ячеек запрещенной в РФ и признанной террористами группировки «Вилаят Хорасан» и при участии граждан Таджикистана, которым предоставляли финансирование, жилье и оружие.

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Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» покинули место преступления из-за того, что у них заклинило оружие и закончились боеприпасы. Об этом говорится в материалах уголовного дела. «Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов», — отмечается в документах дела. С ним ознакомилось агентство ТАСС. Согласно материалам, тремя автоматами Калашникова были вооружены трое нападавших, четвертый участник нес рюкзак с дополнительными патронами. Во время нападения два автомата вышли из строя — их вместе с рюкзаком террористы оставили в холле здания при попытке бегства. Третий автомат был выброшен по пути через Брянскую область, когда подозреваемые двигались в сторону украинской границы. Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года — тогда, по данным следствия, исполнители были вооружены тремя автоматами Калашникова, пистолетом Макарова, четырьмя ножами и имели при себе не менее 1 381 патрона и средства для поджога. Организация теракта, по версии следствия, велась при поддержке ячеек запрещенной в РФ и признанной террористами группировки «Вилаят Хорасан» и при участии граждан Таджикистана, которым предоставляли финансирование, жилье и оружие.
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