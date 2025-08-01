В Госдуме рассказали, могут ли студентки пойти в декретный отпуск

Депутат Бессараб: студентки могут уйти в академический отпуск по беременности
© Служба новостей «URA.RU»
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Беременные студентки приравниваются к работающим матерям
Беременные студентки приравниваются к работающим матерям Фото:

Студентки российских вузов смогут воспользоваться академическим отпуском по беременности и родам только при условии обучения на очной форме. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

«Молодая мама может обучаться как на платной основе, так и на бюджетной — это не повлияет ни на размер отпуска, ни на пособие», — цитируют Бессараб РИА Новости. Парламентарий пояснила, что продолжительность такого отпуска зависит от особенностей течения беременности: при обычной беременности предоставляется 70 дней до родов и 70 дней после, при многоплодной беременности послеродовой отпуск увеличивается до 84 дней, а в случае осложнений — до 86 дней после родов. По словам депутата, в других ситуациях длительность отпуска будет определяться индивидуально.

Бессараб также отметила, что меняется порядок начисления пособий по беременности и родам для студенток очного отделения. С 1 сентября 2025 года средний размер выплаты составит около 90 тысяч рублей и будет рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. До этого студентки получали пособие в размере своей стипендии, что было значительно ниже — от 9 до 23 тысяч рублей за весь период отпуска.

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Студентки российских вузов смогут воспользоваться академическим отпуском по беременности и родам только при условии обучения на очной форме. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. «Молодая мама может обучаться как на платной основе, так и на бюджетной — это не повлияет ни на размер отпуска, ни на пособие», — цитируют Бессараб РИА Новости. Парламентарий пояснила, что продолжительность такого отпуска зависит от особенностей течения беременности: при обычной беременности предоставляется 70 дней до родов и 70 дней после, при многоплодной беременности послеродовой отпуск увеличивается до 84 дней, а в случае осложнений — до 86 дней после родов. По словам депутата, в других ситуациях длительность отпуска будет определяться индивидуально. Бессараб также отметила, что меняется порядок начисления пособий по беременности и родам для студенток очного отделения. С 1 сентября 2025 года средний размер выплаты составит около 90 тысяч рублей и будет рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. До этого студентки получали пособие в размере своей стипендии, что было значительно ниже — от 9 до 23 тысяч рублей за весь период отпуска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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