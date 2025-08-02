Атомный ракетный крейсер «Князь Пожарский» прибыл в пункт назначения

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в главную базу подводных сил Северного флота — Гаджиево, сообщили в пресс-службе флота
в главную базу подводных сил Северного флота — Гаджиево, сообщили в пресс-службе флота Фото:

Атомный крейсер «Князь Пожарский» прибыл на место постоянного базирования. Об этом заявили в пресс-службе флота.

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" прибыл в главную базу подводных сил Северного флота — Гаджиево», — указано в сообщении. Его слова приводит ТАСС.

«Князь Пожарский» является четвертым серийным кораблем проекта «Борей-А» и уже вызвал внимание западных СМИ как символ российского ядерного сдерживания в Арктике. Ранее в Северодвинске прошла церемония поднятия флага на подлодке с участием президента России Владимира Путина, после чего лодка вошла в состав морских стратегических ядерных сил страны.

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Атомный крейсер «Князь Пожарский» прибыл на место постоянного базирования. Об этом заявили в пресс-службе флота. «Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" прибыл в главную базу подводных сил Северного флота — Гаджиево», — указано в сообщении. Его слова приводит ТАСС. «Князь Пожарский» является четвертым серийным кораблем проекта «Борей-А» и уже вызвал внимание западных СМИ как символ российского ядерного сдерживания в Арктике. Ранее в Северодвинске прошла церемония поднятия флага на подлодке с участием президента России Владимира Путина, после чего лодка вошла в состав морских стратегических ядерных сил страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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