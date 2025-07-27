На Западе назвали монстром российскую подлодку «Князь Пожарский»

Le Parisien: атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» России — монстр
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"Князь Пожарский» стал четвертым серийным кораблем проекта «Борей-А»
"Князь Пожарский» стал четвертым серийным кораблем проекта «Борей-А» Фото:

Российская атомная подводная лодка «Князь Пожарский» вызвала удивление и обеспокоенность на Западе. Об этом написало французское издание Le Parisien, назвавшее подлодку монстром. 

«Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике», — написало издание. Там добавили, что подлодка была незря названа в честь князя Пожарского, освободившего Москву от польско-литовских войск в 1612 году.

«Князь Пожарский» стал четвертым серийным кораблем проекта «Борей-А». Подлодка войдет в состав морских стратегических ядерных сил страны. В четверг в Северодвинске президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новом ракетоносце, передает «360.ru».

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Российская атомная подводная лодка «Князь Пожарский» вызвала удивление и обеспокоенность на Западе. Об этом написало французское издание Le Parisien, назвавшее подлодку монстром.  «Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике», — написало издание. Там добавили, что подлодка была незря названа в честь князя Пожарского, освободившего Москву от польско-литовских войск в 1612 году. «Князь Пожарский» стал четвертым серийным кораблем проекта «Борей-А». Подлодка войдет в состав морских стратегических ядерных сил страны. В четверг в Северодвинске президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новом ракетоносце, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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