Житель Санкт-Петербурга сжег тело новорожденного сына в бочке

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела младенца в бочке на территории частного дома в Авиагородке. Как сообщили в Главном следственном управленим СКР по Петербургу, сотрудники полиции нашли тело новорожденного мальчика на участке одного из домов по Березовой улице. Родители скрыли смерть ребенка и попытались избавиться от тела путем сжигания.
«Предварительным следствием установлено, что 1 августа 2025 года в одном из домов по улице Березовой в Авиагородке Санкт-Петербурга скончался младенец. Родители вместо того, чтобы сообщить о произошедшем, попытались скрыть смерть ребенка», — сообщают следователи в своем telegram-канале. Журналисты «КП — Петербург», ссылаясь на свои источники, подчеркнули, что тело младенца планировали именно сжечь. Сделать это пытался сожитель родившей женщины — отец ребенка.
Правоохранительные органы задержали мать новорожденного и ее сожителя. Оба подозреваемых не трудоустроены и в учреждения здравоохранения или социальной защиты не обращались. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.
Ранее в Санкт-Петербурге уже происходили ЧП, связанные с домашними родами: в июне 2025 года после родов в домашних условиях отец едва не погубил новорожденного, пытаясь перегрызть пуповину, а мать просила вернуть плаценту для приготовления пищи. Тогда ребенку удалось спасти жизнь благодаря вмешательству медиков.
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