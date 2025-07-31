Новорожденный истек кровью, когда отец перегрыз ему пуповину

Петербуржец едва не убил собственного новорожденного ребенка после родов
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В Санкт-Петербурге молодой отец чуть не убил своего новорожденного ребенка
В Санкт-Петербурге молодой отец чуть не убил своего новорожденного ребенка Фото:

В Санкт-Петербурге после домашних родов молодой отец едва не убил собственного новорожденного ребенка, перегрызая ему пуповину. Об этом пишут Mash.

«Родители-чудаки прочитали в интернете: если перегрызть ребёнку пуповину — он будет расти здоровым, но не вышло уже на старте. После акта младенец истекал кровью и чуть не умер», — сказано в сообщении telegram-канала.

Как сообщает Mash, пара приняла решение провести роды в домашних условиях с целью соблюдения определенного обряда, однако процедура прошла неудачно. Прибывшие на место происшествия медики сумели остановить кровотечение и спасти новорожденного мальчика, чья жизнь в настоящее время вне опасности. В больнице мать ребенка обратилась с просьбой — вернуть ей плаценту для заморозки и готовить из нее еду

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В Санкт-Петербурге после домашних родов молодой отец едва не убил собственного новорожденного ребенка, перегрызая ему пуповину. Об этом пишут Mash. «Родители-чудаки прочитали в интернете: если перегрызть ребёнку пуповину — он будет расти здоровым, но не вышло уже на старте. После акта младенец истекал кровью и чуть не умер», — сказано в сообщении telegram-канала. Как сообщает Mash, пара приняла решение провести роды в домашних условиях с целью соблюдения определенного обряда, однако процедура прошла неудачно. Прибывшие на место происшествия медики сумели остановить кровотечение и спасти новорожденного мальчика, чья жизнь в настоящее время вне опасности. В больнице мать ребенка обратилась с просьбой — вернуть ей плаценту для заморозки и готовить из нее еду
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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