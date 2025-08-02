Дрон ВСУ убил жителя Энергодара

В результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Энергодаре (Запорожская область) погибла женщина. Мужчина, находившийся вместе с ней, получил ранения. Об этом рассказал глава города Максим Пухов.
«Погибла женщина. Мужчина ранен, эвакуирован. Ему оказывается вся необходимая помощь», — написал Пухов в своем telegram-канале. Дрон ВСУ атаковал машину в одной из промышленных зон города.
Глава Энергодара подчеркнул, что в районе ЧП в городе зафиксировано присутствие нескольких украинских БПЛА. Власти призывают жителей оставаться в помещениях и не выходить на улицу. По словам Пухова, спецслужбы и военные принимают все необходимые меры для устранения угрозы, исходящей от беспилотников. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что дроны ВСУ ударили по территории Самарской области. Основная атака беспилотников пришлась на промышленные предприятия Новокуйбышевска. В результате ударов погиб пожилой мужчина, который находился в дачном доме. Упавшие фрагменты БПЛА загорелись, в связи с чем последовал пожар.
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