Дрон ВСУ убил мужчину: что известно об атаке беспилотников на Новокуйбышевск

В субботу, 2 августа, произошла атака украинских БПЛА по территории Самарской области. Основной удар пришелся на город Новокуйбышевск.
Сообщается о нападении беспилотников на промышленное предприятие в городе. Известно о погибшем мужчине. Что известно об атаке БПЛА на Новокуйбышевск — в материале URA.RU.
Что произошло
В утренние часы 2 августа на территории Самарской области была зафиксирована атака вражеских беспилотных летательных аппаратов. Основной целью стал город Новокуйбышевск, однако удары также затронули Куйбышевский район Самары. Также сообщается о том, что было атаковано одно из промышленных предприятий на территории Новокуйбышевска.
Помимо этого, из-за угрозы атаки БПЛА были ограничены полеты в самарском аэропорту «Курумоч». Об этом сообщили в Росавиации.
Пострадавшие
По информации, погиб пожилой мужчина, который находился в дачном доме. Обломки БПЛА загорелись, в связи с чем последовал пожар. Данную информацию подтвердил глава региона Вячеслав Федорищев. Также он выразил свои соболезнования родным погибшего.
Официальные комментарии
Вячеслав Федорищев прокомментировал нападение беспилотников и гибель человека. Также он добавил, что на месте работают оперативные службы. На территории области продолжает действовать режим воздушной опасности.
Комментарии местных жителей
Местные жители были напуганы обстановкой. Кого-то пугали громкие взрывы, а кого-то столб дыма.
«Нам от звуков страшно было...» — пишет один из местных жителей. «Я тоже слышала взрывы, очень сильно испугалась, когда увидела столб дыма», — сообщение этого пользователя также взято из местного чата. Также были комментарии очевидцев, которые собственными глазами наблюдали как взрывались украинские беспилотники: «Прям около меня взорвался, личными глазами видел».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.