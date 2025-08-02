Дрон ВСУ убил мужчину: что известно об атаке беспилотников на Новокуйбышевск

Дачник погиб от удара дрона ВСУ в Самаре
© Служба новостей «URA.RU»
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После нападения БПЛА погиб пожилой мужчина, сообщил губернатор Федорищев
После нападения БПЛА погиб пожилой мужчина, сообщил губернатор Федорищев Фото:

В субботу, 2 августа, произошла атака украинских БПЛА по территории Самарской области. Основной удар пришелся на город Новокуйбышевск.

Сообщается о нападении беспилотников на промышленное предприятие в городе. Известно о погибшем мужчине. Что известно об атаке БПЛА на Новокуйбышевск — в материале URA.RU.

Что произошло

В утренние часы 2 августа на территории Самарской области была зафиксирована атака вражеских беспилотных летательных аппаратов. Основной целью стал город Новокуйбышевск, однако удары также затронули Куйбышевский район Самары. Также сообщается о том, что было атаковано одно из промышленных предприятий на территории Новокуйбышевска.

Помимо этого, из-за угрозы атаки БПЛА были ограничены полеты в самарском аэропорту «Курумоч». Об этом сообщили в Росавиации.

Пострадавшие

По информации, погиб пожилой мужчина, который находился в дачном доме. Обломки БПЛА загорелись, в связи с чем последовал пожар. Данную информацию подтвердил глава региона Вячеслав Федорищев. Также он выразил свои соболезнования родным погибшего.

Официальные комментарии

Вячеслав Федорищев прокомментировал нападение беспилотников и гибель человека. Также он добавил, что на месте работают оперативные службы. На территории области продолжает действовать режим воздушной опасности.

Комментарии местных жителей

Местные жители были напуганы обстановкой. Кого-то пугали громкие взрывы, а кого-то столб дыма.

«Нам от звуков страшно было...» — пишет один из местных жителей. «Я тоже слышала взрывы, очень сильно испугалась, когда увидела столб дыма», — сообщение этого пользователя также взято из местного чата. Также были комментарии очевидцев, которые собственными глазами наблюдали как взрывались украинские беспилотники: «Прям около меня взорвался, личными глазами видел».

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В субботу, 2 августа, произошла атака украинских БПЛА по территории Самарской области. Основной удар пришелся на город Новокуйбышевск. Сообщается о нападении беспилотников на промышленное предприятие в городе. Известно о погибшем мужчине. Что известно об атаке БПЛА на Новокуйбышевск — в материале URA.RU. Что произошло В утренние часы 2 августа на территории Самарской области была зафиксирована атака вражеских беспилотных летательных аппаратов. Основной целью стал город Новокуйбышевск, однако удары также затронули Куйбышевский район Самары. Также сообщается о том, что было атаковано одно из промышленных предприятий на территории Новокуйбышевска. Помимо этого, из-за угрозы атаки БПЛА были ограничены полеты в самарском аэропорту «Курумоч». Об этом сообщили в Росавиации. Пострадавшие По информации, погиб пожилой мужчина, который находился в дачном доме. Обломки БПЛА загорелись, в связи с чем последовал пожар. Данную информацию подтвердил глава региона Вячеслав Федорищев. Также он выразил свои соболезнования родным погибшего. Официальные комментарии Вячеслав Федорищев прокомментировал нападение беспилотников и гибель человека. Также он добавил, что на месте работают оперативные службы. На территории области продолжает действовать режим воздушной опасности. Комментарии местных жителей Местные жители были напуганы обстановкой. Кого-то пугали громкие взрывы, а кого-то столб дыма. «Нам от звуков страшно было...» — пишет один из местных жителей. «Я тоже слышала взрывы, очень сильно испугалась, когда увидела столб дыма», — сообщение этого пользователя также взято из местного чата. Также были комментарии очевидцев, которые собственными глазами наблюдали как взрывались украинские беспилотники: «Прям около меня взорвался, личными глазами видел».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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