Семейный конфликт стал причиной поножовщины в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ход расследования контролирует столичная прокуратура
Ход расследования контролирует столичная прокуратура Фото:

Причиной нападения 18-летнего юноши с ножом на своих родных стал семейный конфликт. Инцидент произошел на юго-западе Москвы на улице Обручева. Об этом пишет telegram-канал 112.

«Причиной поножовщины в Москве стал семейный конфликт. <...> Молодой человек состоит на учете в ПНД. Родители заметили, что последние 3 дня он был сильно раздражен», — говорится в публикации.

К расследованию обстоятельств произошедшего уже подключилась Гагаринская межрайонная прокуратура. В ведомстве рассказали, что трое членов семьи погибшего с ножевыми ранениями были доставлены в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Ранее в столичной гостинице «Космос» в июне 2025 года произошла ссора из-за фотографий между двумя юношами из Первоуральска, в ходе которой один из них ударил другого ножом. Пострадавший подросток отделался неглубокими порезами и был доставлен в больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной нападения 18-летнего юноши с ножом на своих родных стал семейный конфликт. Инцидент произошел на юго-западе Москвы на улице Обручева. Об этом пишет telegram-канал 112. «Причиной поножовщины в Москве стал семейный конфликт. <...> Молодой человек состоит на учете в ПНД. Родители заметили, что последние 3 дня он был сильно раздражен», — говорится в публикации. К расследованию обстоятельств произошедшего уже подключилась Гагаринская межрайонная прокуратура. В ведомстве рассказали, что трое членов семьи погибшего с ножевыми ранениями были доставлены в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Ранее в столичной гостинице «Космос» в июне 2025 года произошла ссора из-за фотографий между двумя юношами из Первоуральска, в ходе которой один из них ударил другого ножом. Пострадавший подросток отделался неглубокими порезами и был доставлен в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...