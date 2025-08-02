Семейный конфликт стал причиной поножовщины в Москве

Причиной нападения 18-летнего юноши с ножом на своих родных стал семейный конфликт. Инцидент произошел на юго-западе Москвы на улице Обручева. Об этом пишет telegram-канал 112.
«Причиной поножовщины в Москве стал семейный конфликт. <...> Молодой человек состоит на учете в ПНД. Родители заметили, что последние 3 дня он был сильно раздражен», — говорится в публикации.
К расследованию обстоятельств произошедшего уже подключилась Гагаринская межрайонная прокуратура. В ведомстве рассказали, что трое членов семьи погибшего с ножевыми ранениями были доставлены в больницу, где им оказывают необходимую помощь.
Ранее в столичной гостинице «Космос» в июне 2025 года произошла ссора из-за фотографий между двумя юношами из Первоуральска, в ходе которой один из них ударил другого ножом. Пострадавший подросток отделался неглубокими порезами и был доставлен в больницу.
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