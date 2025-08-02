Украина может перестать существовать как государство в случае, если украинское общество не определит свои приоритеты и не выработает четкий план действий для их достижения. Об этом заявил глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют... Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться», — сказал Буданов в интервью телеведущей канала ТСН.
По словам главы ГУР, украинцы должно четко для себя решить, что им делать в будущем. В противном случае, как выразился Буданов, Украина может стать «сюжетом очередной марки».
Ранее Буданов предсказал один из возможных сценариев распада НАТО. Он хоть и не дал 100-процентных гарантий, однако отметил, что если альянс не «пересмотрит своего отношения ко всему происходящему сейчас», то его ждет закономерный финал. Среди возможных причин он назвал нынешнюю политику США, которая напрямую влияет на действия НАТО.
*Кирилл Буданов включен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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