Сценарий распада НАТО рассматривается как один из возможных путей развития ситуации в случае сохранения нынешнего положения дел в альянсе. Об этом заявил глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Я не говорю, что это 100% вариант. Но это один из вероятных вариантов [распада НАТО]. Если не изменить своего отношения ко всему происходящему сейчас», — сказал Буданов в интервью телеведущей канала ТСН. Видео опубликовано на YouTube. Среди возможных причин он назвал нынешнюю политику США, которая напрямую влияет на действия альянса.
Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также начальник ГУР Буданов провели встречу с представителями Соединенных Штатов и Великобритании в Альпах. Согласно утверждениям ведомства, участники переговоров организовали «выборы президента Украины», по итогам которых было принято решение о замене Зеленского на Валерия Залужного.
*Кирилл Буданов включен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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