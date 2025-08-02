Территорию у Запорожской АЭС охватил огонь после атаки ВСУ

После атаки ВСУ на территории Запорожской атомной электростанции возник пожар. В результате погиб один мирный житель и пострадала пожарная машина МЧС, прибывшая для ликвидации возгорания.
«В результате артиллерийского обстрела ВСУ в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло возгорание на территории промышленной зоны», — говорится в telegram-канале ЗАЭС. По данным администрации станции, огонь вспыхнул после попадания снарядов по промплощадке. При осмотре было обнаружено поврежденное гражданское авто, не связанное с работой АЭС, рядом с которым находился погибший.
Пожарные оперативно приступили к тушению возгорания, однако их техника также подверглась атаке дрона ВСУ. Среди персонала и спасателей пострадавших нет. Пожар был быстро локализован, энергоблоки работают в штатном режиме, радиационный фон соответствует норме и не представляет опасности для населения. Ситуация находится под контролем специалистов.
Ранее, 25 июля, в результате атаки на ЗАЭС был поврежден ряд гражданских автомобилей. Тогда также возник пожар — загорелась сухая растительность на прилегающей территории рядом с теплотрассой. На место инцидента оперативно прибыли оперативные службы, пожар удалось ликвидировать.
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