ВСУ сбросили боеприпас на автостоянку Запорожской АЭС

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на стоянку автомобилей возле пожарной части Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
«В результате атаки ВСУ беспилотник сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. Зафиксированы следующие последствия: повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке», — подчеркнули в сообщении пресс-службы. Также в результате взрыва возник пожар — загорелась сухая растительность на прилегающей территории рядом с теплотрассой.
На место происшествия для ликвидации последствий незамедлительно выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС. Несмотря на инцидент, работа Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме, безопасность основных объектов станции не нарушена.
В администрации станции отметили, что атаки вблизи атомных объектов крайне опасны и абсолютно недопустимы. Подобные действия создают угрозу ядерной и радиационной безопасности, а также жизни и здоровью сотрудников и жителей соседних районов.
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