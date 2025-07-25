ВСУ сбросили боеприпас на автостоянку Запорожской АЭС

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ВСУ ударили беспилотником по ЗАЭС, начался пожар рядом с теплотрассой
ВСУ ударили беспилотником по ЗАЭС, начался пожар рядом с теплотрассой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на стоянку автомобилей возле пожарной части Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«В результате атаки ВСУ беспилотник сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. Зафиксированы следующие последствия: повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке», — подчеркнули в сообщении пресс-службы. Также в результате взрыва возник пожар — загорелась сухая растительность на прилегающей территории рядом с теплотрассой. 

На место происшествия для ликвидации последствий незамедлительно выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС. Несмотря на инцидент, работа Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме, безопасность основных объектов станции не нарушена.

В администрации станции отметили, что атаки вблизи атомных объектов крайне опасны и абсолютно недопустимы. Подобные действия создают угрозу ядерной и радиационной безопасности, а также жизни и здоровью сотрудников и жителей соседних районов.

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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на стоянку автомобилей возле пожарной части Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС. «В результате атаки ВСУ беспилотник сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. Зафиксированы следующие последствия: повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке», — подчеркнули в сообщении пресс-службы. Также в результате взрыва возник пожар — загорелась сухая растительность на прилегающей территории рядом с теплотрассой.  На место происшествия для ликвидации последствий незамедлительно выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС. Несмотря на инцидент, работа Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме, безопасность основных объектов станции не нарушена. В администрации станции отметили, что атаки вблизи атомных объектов крайне опасны и абсолютно недопустимы. Подобные действия создают угрозу ядерной и радиационной безопасности, а также жизни и здоровью сотрудников и жителей соседних районов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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