02 августа 2025

Охранник московского клуба помог десантнику попасть на концерт рэпера из США. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Охранники предоставили десантнику белую футболку, чтобы он смог пройти фейсконтроль
Охранники предоставили десантнику белую футболку, чтобы он смог пройти фейсконтроль Фото:

Охранник московского клуба позволил десантнику пройти на концерт американского рэпера Tyga после того, как мужчина переоделся из военной формы в гражданскую одежду. Об этом сообщают СМИ.

«Десантник не смог пройти на концерт рэпера Tyga из-за „формы“», — передает Life.ru со ссылкой на telegram-канал Shot. По данным источника, москвич пришел на концерт, посвященный 95-летию Воздушно-десантных войск, в тельняшке и голубом берете. Однако охрана клуба отказалась пропускать мужчину на мероприятие из-за внешнего вида, сославшись на правила дресс-кода.

После того как посетитель попытался сдать билет и покинуть площадку, сотрудники охраны предложили ему альтернативу. Мужчине выдали белую футболку, чтобы он мог переодеться и пройти фейсконтроль без нарушений. Благодаря этому компромиссу десантник смог попасть на выступление рэпера.

В России 2 августа ежегодно отмечают День Воздушно-десантных войск. В этом году ВДВ исполнилось 95 лет. По всей стране прошли праздничные мероприятия, включая показательные выступления, выставки техники и церемонии возложения цветов к памятникам десантникам. В Москве основные торжества традиционно состоялись в парке Горького, где собрались ветераны, военнослужащие и их семьи. Подробнее о том, как отметили праздник в разных регионах РФ — в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Охранник московского клуба позволил десантнику пройти на концерт американского рэпера Tyga после того, как мужчина переоделся из военной формы в гражданскую одежду. Об этом сообщают СМИ. «Десантник не смог пройти на концерт рэпера Tyga из-за „формы“», — передает Life.ru со ссылкой на telegram-канал Shot. По данным источника, москвич пришел на концерт, посвященный 95-летию Воздушно-десантных войск, в тельняшке и голубом берете. Однако охрана клуба отказалась пропускать мужчину на мероприятие из-за внешнего вида, сославшись на правила дресс-кода. После того как посетитель попытался сдать билет и покинуть площадку, сотрудники охраны предложили ему альтернативу. Мужчине выдали белую футболку, чтобы он мог переодеться и пройти фейсконтроль без нарушений. Благодаря этому компромиссу десантник смог попасть на выступление рэпера. В России 2 августа ежегодно отмечают День Воздушно-десантных войск. В этом году ВДВ исполнилось 95 лет. По всей стране прошли праздничные мероприятия, включая показательные выступления, выставки техники и церемонии возложения цветов к памятникам десантникам. В Москве основные торжества традиционно состоялись в парке Горького, где собрались ветераны, военнослужащие и их семьи. Подробнее о том, как отметили праздник в разных регионах РФ — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...