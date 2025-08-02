В России 2 августа ежегодно отмечается День Воздушно-десантных войск. В этом году ВДВ исполнилось 95 лет со дня основания. По всей стране прошли торжественные мероприятия: в городах организовали показательные выступления парашютистов, выставки военной техники, концерты и церемонии возложения цветов к памятникам десантникам.
В Москве основные празднования состоялись на Красной площади, где прошел парад с участием сводного оркестра ВДВ, роты почетного караула и военных училищ. В Екатеринбурге праздник начался с прыжков парашютистов и завершился митингом у памятника «Черный тюльпан», а также открытием мемориального камня в честь генерала Николая Грачева.
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ, отметив их мужество и вклад в укрепление обороноспособности страны. В честь праздника министр обороны Андрей Белоусов вручил нескольким военнослужащим звания Героев России за проявленный героизм при выполнении служебных задач. Подробнее о том, как в России прошел День ВДВ — в фоторепортаже URA.RU.
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