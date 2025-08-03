ВВС Украины возглавил Анатолий Кривоножко

Кривоножко исполнял обязанности командира ВВСУ с м 2024 года
Воздушные силы ВСУ возглавил генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Указ о его назначении на должность подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины», — написал Зеленский. Сообщение опубликовано в соц.сетях.
Кривоножко в июле исполнилось 60 лет. С августа 2024 он исполнял обязанности командира воздушных сил Украины.
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