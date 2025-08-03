ВВС Украины возглавил Анатолий Кривоножко

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Кривоножко исполнял обязанности командира ВВСУ с м 2024 года
Кривоножко исполнял обязанности командира ВВСУ с м 2024 года Фото:

Воздушные силы ВСУ возглавил генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Указ о его назначении на должность подписал президент Украины Владимир Зеленский

«Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины», — написал Зеленский. Сообщение опубликовано в соц.сетях. 

Кривоножко в июле исполнилось 60 лет. С августа 2024 он исполнял обязанности командира воздушных сил Украины. 

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Воздушные силы ВСУ возглавил генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Указ о его назначении на должность подписал президент Украины Владимир Зеленский.  «Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины», — написал Зеленский. Сообщение опубликовано в соц.сетях.  Кривоножко в июле исполнилось 60 лет. С августа 2024 он исполнял обязанности командира воздушных сил Украины. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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