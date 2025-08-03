Представитель Росавиации рассказал о ситуации в аэропорту Сочи

Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы, несмотря на временные ограничения в ночь на 3 августа и утренние коррективы в расписании. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, с начала суток аэропорт обслужил уже более 200 воздушных судов.
«Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.
Часть рейсов была скорректирована не только из-за погодных условий и ограничений, но и в связи с временными трудностями с заправкой самолетов керосином. Проблемы с топливом возникли на фоне ликвидации возгорания на нефтебазе, расположенной за пределами аэропорта. По данным администрации Сочи, пожар был полностью потушен к 15:42 по московскому времени. На текущий момент подача топлива восстановлена. Уточняется, что оба оператора вновь приступили к заправке воздушных судов в штатном режиме.
В ночь на 3 августа в Адлерском районе Сочи произошел удар ВСУ по нефтебазе, что привело к возгоранию одного из резервуаров с топливом. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Возгорание тушили более 120 человек и 35 единиц спецтехники.
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