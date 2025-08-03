Российская команда Team Spirit разгромила европейцев в Кельне

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Команда из России выиграла $400 тысяч в Кельне (архивное фото)
Команда из России выиграла $400 тысяч в Кельне (архивное фото) Фото:

Team Spirit одержала уверенную победу над европейским составом Mouz в финале крупного турнира по CS2, завершив матч со счетом 3:0. Под руководством капитана Леонида Вишнякова из Кургана команда уверенно прошла весь турнир. Об этом сообщают СМИ. 

«Team Spirit одержала уверенную победу над европейским составом Mouz в финале крупного турнира по CS2, завершив матч со счетом 3:0. Драконы не проиграли ни одного поединка на пути к титулу. В полуфинале они обыграли украинскую команду Na'Vi, а за победу в гранд-финале увезут из Кельна $400 тысяч», — говорится в telegram-канале Mash на спорте. 

Team Spirit уже не впервые показывает высокие результаты на международной арене: ранее команда под руководством Леонида Вишнякова одержала победу на престижном турнире в Шанхае, где заработала 500 тысяч долларов. В полуфинале нынешнего турнира в Кельне российский коллектив обыграл украинскую Na'Vi со счетом 2:1, что обеспечило им выход в финал и возможность побороться за главный приз.

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Team Spirit одержала уверенную победу над европейским составом Mouz в финале крупного турнира по CS2, завершив матч со счетом 3:0. Под руководством капитана Леонида Вишнякова из Кургана команда уверенно прошла весь турнир. Об этом сообщают СМИ.  «Team Spirit одержала уверенную победу над европейским составом Mouz в финале крупного турнира по CS2, завершив матч со счетом 3:0. Драконы не проиграли ни одного поединка на пути к титулу. В полуфинале они обыграли украинскую команду Na'Vi, а за победу в гранд-финале увезут из Кельна $400 тысяч», — говорится в telegram-канале Mash на спорте.  Team Spirit уже не впервые показывает высокие результаты на международной арене: ранее команда под руководством Леонида Вишнякова одержала победу на престижном турнире в Шанхае, где заработала 500 тысяч долларов. В полуфинале нынешнего турнира в Кельне российский коллектив обыграл украинскую Na'Vi со счетом 2:1, что обеспечило им выход в финал и возможность побороться за главный приз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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