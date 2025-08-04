Скончалась кинозвезда 80-х Лони Андерсон

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Лони Андерсон скончалась за несколько дней до своего 80-летия
Лони Андерсон скончалась за несколько дней до своего 80-летия Фото:

Лони Андерсон, известная по роли властного администратора радиостанции в культовом телевизионной комедии «WKRP в Цинциннати», скончалась за несколько дней до 80-летия. Об этом пишут американские СМИ.

«Лони Андерсон, известная по роли секретарши Дженнифер Марлоу в комедии „WKRP в Цинциннати“, скончалась в больнице Лос-Анджелеса после продолжительной болезни. Ей было 79 лет», — сказано в сообщении FoxNews.

В 1983 году артистка дебютировала на большом экране — она снялась вместе с Бертом Рейнольдсом в комедии «Stroker Ace». Позже пара заключила брак, который привлекал внимание вплоть до их развода в 1994 году. После этого Лони Андерсон вышла замуж за Боба Флика. У нее остались дочь Дейдра, зять Чарли Хоффман, сын Квинтон Андерсон Рейнольдс, а также пасынок Адам Флик с супругой Хелен и приемные внуки Феликс и Максимилиан.

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Лони Андерсон, известная по роли властного администратора радиостанции в культовом телевизионной комедии «WKRP в Цинциннати», скончалась за несколько дней до 80-летия. Об этом пишут американские СМИ. «Лони Андерсон, известная по роли секретарши Дженнифер Марлоу в комедии „WKRP в Цинциннати“, скончалась в больнице Лос-Анджелеса после продолжительной болезни. Ей было 79 лет», — сказано в сообщении FoxNews. В 1983 году артистка дебютировала на большом экране — она снялась вместе с Бертом Рейнольдсом в комедии «Stroker Ace». Позже пара заключила брак, который привлекал внимание вплоть до их развода в 1994 году. После этого Лони Андерсон вышла замуж за Боба Флика. У нее остались дочь Дейдра, зять Чарли Хоффман, сын Квинтон Андерсон Рейнольдс, а также пасынок Адам Флик с супругой Хелен и приемные внуки Феликс и Максимилиан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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