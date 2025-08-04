Грузовой поезд снес автобус с пассажирами в Ленобласти, есть погибшие

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В Ленобласти автобус столкнулся в поездом (фото из архива)
В Ленобласти автобус столкнулся в поездом (фото из архива) Фото:

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном перегоне «Олонец-Лодейное Поле» Ленинградской области. В результате аварии, по предварительным данным, два человека погибли и еще 10 получили травмы, сообщили источники.

«Столкновение автобуса с грузовым поездом произошло на железнодорожном перегоне „Олонец-Лодейное“ в Ленинградской области», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. В ДТП погибли два человека, еще 10 пострадали. Подробности происшествия пока неизвестны.

Обновлено. 10:21:

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, в аварии погиб один человек. Еще 11 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

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Пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном перегоне «Олонец-Лодейное Поле» Ленинградской области. В результате аварии, по предварительным данным, два человека погибли и еще 10 получили травмы, сообщили источники. «Столкновение автобуса с грузовым поездом произошло на железнодорожном перегоне „Олонец-Лодейное“ в Ленинградской области», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. В ДТП погибли два человека, еще 10 пострадали. Подробности происшествия пока неизвестны. Обновлено. 10:21: По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, в аварии погиб один человек. Еще 11 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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