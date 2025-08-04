ТАСС: ВСУ перебрасывают спецназ в Сумскую область

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Спецназ 144-го центра ССО ВСУ перебросили к Юнаковке
Спецназ 144-го центра ССО ВСУ перебросили к Юнаковке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские силы перебросили в район Юнаковки Сумской области бойцов 144-го центра Сил специальных операций (ССО). Об этом 4сообщили в российских силовых структурах. По их данным, украинские спецназовцы несут потери в этом районе.

«ВСУ продолжают переброску спецназа в район Юнаковки, отмечается работа 144-го ССО ВСУ. Есть подтвержденные потери среди подразделений сил специальных операций ВСУ», — рассказал источник ТАСС. В регионе, по данным в соцсетях, был ликвидирован младший сержант ССО Василий Фетько.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские вооруженные силы продолжают усиливать свою группировку в Сумской области, перебрасывая туда резервы с различных направлений линии фронта. В регион направляются преимущественно элитные части, оснащенные артиллерией стандарта НАТО и бронетехникой, пишет RT.

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Украинские силы перебросили в район Юнаковки Сумской области бойцов 144-го центра Сил специальных операций (ССО). Об этом 4сообщили в российских силовых структурах. По их данным, украинские спецназовцы несут потери в этом районе. «ВСУ продолжают переброску спецназа в район Юнаковки, отмечается работа 144-го ССО ВСУ. Есть подтвержденные потери среди подразделений сил специальных операций ВСУ», — рассказал источник ТАСС. В регионе, по данным в соцсетях, был ликвидирован младший сержант ССО Василий Фетько. Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские вооруженные силы продолжают усиливать свою группировку в Сумской области, перебрасывая туда резервы с различных направлений линии фронта. В регион направляются преимущественно элитные части, оснащенные артиллерией стандарта НАТО и бронетехникой, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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