Генерал ВСУ отказался от больной матери

Генерал ВСУ Кривоножко отказался от больной матери
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генерал ВСУ Кривоножко отказался от попечения родной матери
Генерал ВСУ Кривоножко отказался от попечения родной матери Фото:

Генерал-лейтенант ВСУ Анатолий Кривоножко отказался от своей тяжело больной матери. Об этом пишут «Работайте, братья».

«Мать Кривоножко, сражённая тремя инсультами, уже долгое время не встаёт с кровати. Генерал не принимает никакого участия в заботе о родной матушки», — сказано в сообщении. Также отмечается, что 89-летняя женщина находится на попечении своего второго сына и его жены.

Ранее сообщалось о назначении Кривоножко на пост главнокомандующего Воздушных сил ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его назначении на эту должность. Ранее в августе 2024 года он исполнял обязанности командира воздушных сил Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генерал-лейтенант ВСУ Анатолий Кривоножко отказался от своей тяжело больной матери. Об этом пишут «Работайте, братья». «Мать Кривоножко, сражённая тремя инсультами, уже долгое время не встаёт с кровати. Генерал не принимает никакого участия в заботе о родной матушки», — сказано в сообщении. Также отмечается, что 89-летняя женщина находится на попечении своего второго сына и его жены. Ранее сообщалось о назначении Кривоножко на пост главнокомандующего Воздушных сил ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его назначении на эту должность. Ранее в августе 2024 года он исполнял обязанности командира воздушных сил Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...