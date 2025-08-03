Группа «Кино» выступит на «Ночи города» в Перми

В Перми на «Ночи города», которая закроет масштабный фестиваль «Город встреч», выступит группа «Кино». Концерт состоится 30 августа, объявили организаторы. Выступление будет сопровождаться световым шоу, но голограммы погибшего в 1990 году лидера группы Виктора Цоя не будет. Ее обычно группа воспроизводит на закрытых площадках.
«У каждой песни на концерте будет своя графика, свое видео. Мы изначально не хотели никаких голограмм, потому что они выглядят, как правило, комично. И никому из нас не хотелось бы видеть на сцене плохую голограмму Виктора Цоя. Есть голос, есть песни, есть музыка — этого более чем достаточно», — пояснил бас-гитарист команды Игорь Тихомиров.
«Ночь города» пройдет 30 августа на эспланаде у Театра-Театра. В 2024 году хедлайнером праздника стал Вячеслав Бутусов, а на набережной пермякам показали световое шоу с яхтами и воздушными шарами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!