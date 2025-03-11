Пермская команда DS Crew показала новый хореографический номер. Групповой танец пермяки поставили на песню «Последний герой» группы «Кино». В соцсетях менее чем за сутки клип собрал множество просмотров и сотни комментариев.
«Cчитаю себя поклонницей группы „Кино“. Мне кажется, что Цою бы понравилось!!!» — пишет Елена Z в комментариях к видео в Telegram. «Станцевать под Цоя — смело! Вам удалось донести мысли Виктора в песне», — отмечает в соцсети «ВКонтакте» Наталья Москвичева.
Однако не все фанаты положительно оценили выбор песни. По мнению многих, музыка группы «Кино» не вяжется с танцами. «Есть такие вещи, под которые не пляшут. Цой — это глыба, кумир, икона. Не стоило даже браться за его творчество», — считает Любовь Соколова.
Группа DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. После триумфа они начали активную гастрольную деятельность, в том числе, за пределами России. Ранее DS Crew выпускала клипы на песни Ленни Кравица и Майкла Джексона.
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