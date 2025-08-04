В Лодейнопольском районе Ленинградской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса с туристами и грузового поезда. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в результате происшествия есть погибший, свыше 10 человек получили травмы. По предварительным данным, авария не привела к сходу железнодорожного состава. Что известно о ДТП к этому часу — в материале URA.RU.
Что произошло
В Ленинградской области на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец Октябрьской железной дороги 4 августа в 6:11 утра произошло ДТП. На железнодорожном перегоне туристический автобус столкнулся с грузовым поездом. В результате происшествия схода вагонов не произошло.
Причина аварии
ДТП произошло вследствие того, что рейсовый автобус выехал на рельсы перед приближающимся поездом. Как сообщили в официальном telegram-канале Октябрьской железной дороги, машинист применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния для остановки состава столкновение предотвратить не удалось.
Количество погибших и пострадавших
В аварии погиб один человек, еще 16 пассажиров автобуса получили травмы. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Ленинградской области. Семь из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медицинские бригады оказывают необходимую помощь и осуществляют транспортировку раненых в Лодейнопольскую и Волховскую больницы. Кроме того, для эвакуации наиболее тяжелых пациентов в Ленинградскую областную клиническую больницу привлечены вертолеты санитарной авиации.
Кто ехал в автобусе
По данным РЕН ТВ, в экскурсионном пассажирском автобусе находились паломники. Они направлялись в город Тутаев Ярославской области, планируя по пути посетить Александро-Свирский монастырь. Кроме того, предварительно, среди пассажиров автобуса было двое детей. Они не пострадали.
По факту ДТП организована доследственная проверка
Сейчас сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства аварии. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту происшествия. На месте аварии организованы следственные действия и комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
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