Скончался советский режиссер Эльдар Шенгелая

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Эльдару Шенгелая было 92 года
Эльдару Шенгелая было 92 года Фото:

В возрасте 92 лет ушел из жизни выдающийся советский и грузинский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая. О его смерти сообщил фонд Нато Вачнадзе.

«В Грузии на 93-м году жизни умер народный артист СССР, кинорежиссер Эльдар Шенгелая», — пишет ТАСС со ссылкой на фонд. Причина смерти режиссера пока не раскрывается.

Эльдар Шенгелая снимал фильмы с конца 1950-х годов. Он прославился картинами «Белый караван», «Необыкновенная выставка» и «Чудаки». Его работы получили признание не только в СССР, но и за рубежом. За заслуги в области искусства Шенгелая был удостоен звания народного артиста СССР и награжден многочисленными государственными премиями.

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В возрасте 92 лет ушел из жизни выдающийся советский и грузинский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая. О его смерти сообщил фонд Нато Вачнадзе. «В Грузии на 93-м году жизни умер народный артист СССР, кинорежиссер Эльдар Шенгелая», — пишет ТАСС со ссылкой на фонд. Причина смерти режиссера пока не раскрывается. Эльдар Шенгелая снимал фильмы с конца 1950-х годов. Он прославился картинами «Белый караван», «Необыкновенная выставка» и «Чудаки». Его работы получили признание не только в СССР, но и за рубежом. За заслуги в области искусства Шенгелая был удостоен звания народного артиста СССР и награжден многочисленными государственными премиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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