Сотрудники ФСБ ликвидировали террористов в Кабардино-Балкарии

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Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели операцию по задержанию террористов
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели операцию по задержанию террористов Фото:

В Кабардино-Балкарии сотрудники силовых органов ликвидировали трех членов запрещенной в России террористической организации, открывших по ним огонь. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться указанные лица открыли огонь из огнестрельного оружия, однако боевики были ликвидированы на месте ответным огнем», — говорится в сообщении telegram-канала СК России. По данным ведомства, в ночь на 1 августа на окраине села Исламей Баксанского района сотрудники республиканских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии пытались задержать участников международной террористической организации, запрещенной в России. 

При осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы. Никто из сотрудников силовых ведомств во время операции не пострадал.

В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия, а также по фактам незаконного изготовления и хранения взрывных устройств.

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В Кабардино-Балкарии сотрудники силовых органов ликвидировали трех членов запрещенной в России террористической организации, открывших по ним огонь. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться указанные лица открыли огонь из огнестрельного оружия, однако боевики были ликвидированы на месте ответным огнем», — говорится в сообщении telegram-канала СК России. По данным ведомства, в ночь на 1 августа на окраине села Исламей Баксанского района сотрудники республиканских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии пытались задержать участников международной террористической организации, запрещенной в России.  При осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы. Никто из сотрудников силовых ведомств во время операции не пострадал. В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия, а также по фактам незаконного изготовления и хранения взрывных устройств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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