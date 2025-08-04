Сотрудники ФСБ ликвидировали террористов в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники силовых органов ликвидировали трех членов запрещенной в России террористической организации, открывших по ним огонь. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться указанные лица открыли огонь из огнестрельного оружия, однако боевики были ликвидированы на месте ответным огнем», — говорится в сообщении telegram-канала СК России. По данным ведомства, в ночь на 1 августа на окраине села Исламей Баксанского района сотрудники республиканских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии пытались задержать участников международной террористической организации, запрещенной в России.
При осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы. Никто из сотрудников силовых ведомств во время операции не пострадал.
В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия, а также по фактам незаконного изготовления и хранения взрывных устройств.
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