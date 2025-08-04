Россия продемонстрировала западным странам, что их вооружение теряет актуальность на фоне российских разработок. Об этом пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.
«Даже лучшие истребители Запада рискуют устареть перед лицом нового поколения российского вооружения. И пока Украина изо всех сил пытается не отставать, Москва уже смотрит в будущее», — сказано в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что российские образцы показали высокую эффективность против западных аналогов. Су-57, невидимый для радаров и способный нести современное вооружение, является символом технической эволюции. Этот российский истребитель пятого поколения многоцелевого назначения был создан конструкторским бюро «Сухой». Самолет предназначен для поражения различных целей в воздухе, на суше и на море. Благодаря использованию ракеты Р-37М, которая способна поражать цели на дистанции 300–400 километров, эта платформа уже была задействована для уничтожения нескольких украинских F-16.
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