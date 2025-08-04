«Гиперзвуковой удар»: на Западе восхитились возможностями истребителя Су-57

MWM: вооруженный «Цирконом» истребитель Су-57 изменит баланс сил в мире
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Су-57 стал самым дальнобойным истребителем в мире
Су-57 стал самым дальнобойным истребителем в мире Фото:

Российский истребитель пятого поколения Су-57, возможно, получивший на вооружение модифицированную гиперзвуковую ракету «Циркон», является перспективным оружием, превосходящим мировые аналоги. Об этом сообщает зарубежный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Су-57 получил новую возможность для гиперзвукового удара: почему ракета „Циркон“ со скоростью 9 Махов может изменить правила игры», — гласит заголовок MWM. По данным MWM, новая ракета позволяет Су-57 наносить гиперзвуковые удары на дальности до 1000 километров. Издание отмечает, что интеграция «Циркона» значительно расширяет боевые возможности российского самолета и может изменить баланс сил в современной авиации.

Журнал подчеркивает, что сочетание высокой дальности полета и стелс-технологий делает российский истребитель серьезной угрозой для военных кораблей противника. Преимущество нового вооружения, по мнению экспертов MWM, заключается в том, что к концу 2030-х годов парк Су-57 в России может достигнуть нескольких сотен машин, что значительно усилит потенциал ВКС РФ.

Журнал также сообщает, что для Су-57 был создан ряд новых усовершенствованных ракет. Особое внимание уделяется конструкции боеприпасов — за счет применения складного крыла и новой внутренней компоновки размеры ракет удалось существенно уменьшить. В дополнение к этому используется турбореактивный двигатель с компактной форсажной камерой, что позволило повысить дальность поражения целей. Ракета «Циркон», как отмечают авторы материала, способна развивать скорость до 9 Махов и по своим характеристикам превосходит западные аналоги, такие как сверхзвуковая противокорабельная ракета Standard Missile 6 (SM-6).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский истребитель пятого поколения Су-57, возможно, получивший на вооружение модифицированную гиперзвуковую ракету «Циркон», является перспективным оружием, превосходящим мировые аналоги. Об этом сообщает зарубежный журнал Military Watch Magazine (MWM). «Су-57 получил новую возможность для гиперзвукового удара: почему ракета „Циркон“ со скоростью 9 Махов может изменить правила игры», — гласит заголовок MWM. По данным MWM, новая ракета позволяет Су-57 наносить гиперзвуковые удары на дальности до 1000 километров. Издание отмечает, что интеграция «Циркона» значительно расширяет боевые возможности российского самолета и может изменить баланс сил в современной авиации. Журнал подчеркивает, что сочетание высокой дальности полета и стелс-технологий делает российский истребитель серьезной угрозой для военных кораблей противника. Преимущество нового вооружения, по мнению экспертов MWM, заключается в том, что к концу 2030-х годов парк Су-57 в России может достигнуть нескольких сотен машин, что значительно усилит потенциал ВКС РФ. Журнал также сообщает, что для Су-57 был создан ряд новых усовершенствованных ракет. Особое внимание уделяется конструкции боеприпасов — за счет применения складного крыла и новой внутренней компоновки размеры ракет удалось существенно уменьшить. В дополнение к этому используется турбореактивный двигатель с компактной форсажной камерой, что позволило повысить дальность поражения целей. Ракета «Циркон», как отмечают авторы материала, способна развивать скорость до 9 Махов и по своим характеристикам превосходит западные аналоги, такие как сверхзвуковая противокорабельная ракета Standard Missile 6 (SM-6).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...