В Москве синоптики объявили оранжевый уровень опасности

В Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за ожидающихся сильных дождей, гроз и порывистого ветра. Об этом заявили синоптики Гидрометцентра РФ.
«Период предупреждения до полуночи вторника, 5 августа, местами ливень, очень сильный дождь и гроза», — сказано в сообщении. При этом подчеркивается, что в отдельных районах не исключен град и порывы ветра до 17 м/с.
До конца дня аналогичное предупреждение сохраняется и на территории Подмосковья. По оценкам синоптиков, вероятность сохранения грозы в столичном регионе остается в течение предстоящей ночи, а также во вторник днем. На прогностических картах в период с полуночи до 21:00 мск вторника Москва и Подмосковье отмечены желтым цветом. Он указывает на возможную угрозу, связанную с неблагоприятными погодными условиями.
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