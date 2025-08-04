В Москве синоптики объявили оранжевый уровень опасности

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В Москве и Московской области ожидаются дожди и грозы
В Москве и Московской области ожидаются дожди и грозы Фото:

В Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за ожидающихся сильных дождей, гроз и порывистого ветра. Об этом заявили синоптики Гидрометцентра РФ.

«Период предупреждения до полуночи вторника, 5 августа, местами ливень, очень сильный дождь и гроза», — сказано в сообщении. При этом подчеркивается, что в отдельных районах не исключен град и порывы ветра до 17 м/с. 

До конца дня аналогичное предупреждение сохраняется и на территории Подмосковья. По оценкам синоптиков, вероятность сохранения грозы в столичном регионе остается в течение предстоящей ночи, а также во вторник днем. На прогностических картах в период с полуночи до 21:00 мск вторника Москва и Подмосковье отмечены желтым цветом. Он указывает на возможную угрозу, связанную с неблагоприятными погодными условиями.

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В Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за ожидающихся сильных дождей, гроз и порывистого ветра. Об этом заявили синоптики Гидрометцентра РФ. «Период предупреждения до полуночи вторника, 5 августа, местами ливень, очень сильный дождь и гроза», — сказано в сообщении. При этом подчеркивается, что в отдельных районах не исключен град и порывы ветра до 17 м/с.  До конца дня аналогичное предупреждение сохраняется и на территории Подмосковья. По оценкам синоптиков, вероятность сохранения грозы в столичном регионе остается в течение предстоящей ночи, а также во вторник днем. На прогностических картах в период с полуночи до 21:00 мск вторника Москва и Подмосковье отмечены желтым цветом. Он указывает на возможную угрозу, связанную с неблагоприятными погодными условиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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